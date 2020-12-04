У мужчины могут быть провалы в памяти

На Киевщине почти месяц не могут найти Ивана Дмитриевича Борисенко 1957 року народження

63-летний житель села Колонщина Макаровского района Киевской области вышел из дома в половине седьмого утра 6 ноября, и с тех пор о его местонахождении ничего не известно, передает «Киев Оперативный».

По словам автора сообщения, который является родственником пропавшего, у отца провалы в памяти. Возможно, мужчина заблудился и не может найти дорогу домой.

Он выглядит лет на 70, высокий, сутулый, седой, с рыжими усами.

Был одет в чёрные спортивные штаны и серые войлочные бурки на замке, чёрную шапку. Возможно, ушел без верхней одежды, а только в двух свитерах – черно сером и флисовом, салатового цвета.

Не исключено, что он может находиться в Киеве по адресу улица Радужная, 1.

Всех, кто может помочь информацией о его местонахождении, просьба звонить по номерам 0630586088, 0677477818 или 102.

Ранее мы сообщали о том, что в Боярке под Киевом пропал 13-летний Дамир Сорокин. Парень ушел из дома 3 декабря в половине третьего дня, но так и не вернулся. Связи с ним нет.

Приметы Дамира: на вид 13-14 лет, рост 158-160 сантиметров, худощавого телосложения, круглое лицо, карие глаза, смуглый, волосы вьющиеся, темно-русого цвета.

Был одет в куртку черно-серого цвета, серую шапку, серые спортивные штаны, черные кроссовки.

Всех, кто может сообщить хоть какую-то информацию о местонахождении подростка, просят звонить на спецлинию полиции «102» или по номеру (097) 753-82-39.

Напомним, юная девушка с плохим зрением пропала на Харьковщине.

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