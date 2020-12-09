В Киеве пропала без вести 75-летняя женщина

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Киев Оперативный".

Так, сообщается, что пропала Гарбузова Екатерина Ивановна 1945 года рождения.

Женщина была одета в красную спортивную куртку, белую шапку фирмы Columbia, коричневые спортивные брюки и темные ботинки. В руках у нее был серый пакет. При себе женщина имела паспорт.

Рост женщины - 158-160 см. Она плотного телосложения, у нее серые глаза и седые некрашеные волосы.

Известно, что около 11 часов утра она вышла из дома на ул. Героев Днепра и, вероятно, отправилась в Ощадбанк, который на станции метро "Минская".

"Может кто видел недавно или владеет информацией о текущем местонахождении, пожалуйста, сообщите по номеру 067-235-05-69. Спасибо", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Одесской области отыскали пропавшую пенсионерку.

Так, к правоохранителям за помощью обратилась местная жительница и рассказала об исчезновении своей матери. Встревоженная дочь сообщила, что ее 51-летняя мать после болезни ушла из дома в неизвестном направлении. Полицейские обследовали улицы, опросили односельчан и в итоге нашли пропавшую.

Напомним, красавица в форме исчезла и больше недели не выходит на связь: родные и товарищи по службе просят о помощи в поисках.

Как сообщала Politeka, на Киевщине почти месяц не могут найти Ивана Дмитриевича Борисенко 1957 года рождения.

Также Politeka писала, что 15-летний паренек поставил на уши родителей и полицию в Днепре, ребенка разыскивают всеми силами.