В Киеве пропала без вести 75-летняя женщина
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Киев Оперативный".
Так, сообщается, что пропала Гарбузова Екатерина Ивановна 1945 года рождения.
Женщина была одета в красную спортивную куртку, белую шапку фирмы Columbia, коричневые спортивные брюки и темные ботинки. В руках у нее был серый пакет. При себе женщина имела паспорт.
Рост женщины - 158-160 см. Она плотного телосложения, у нее серые глаза и седые некрашеные волосы.
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Известно, что около 11 часов утра она вышла из дома на ул. Героев Днепра и, вероятно, отправилась в Ощадбанк, который на станции метро "Минская".
"Может кто видел недавно или владеет информацией о текущем местонахождении, пожалуйста, сообщите по номеру 067-235-05-69. Спасибо", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Одесской области отыскали пропавшую пенсионерку.
Так, к правоохранителям за помощью обратилась местная жительница и рассказала об исчезновении своей матери. Встревоженная дочь сообщила, что ее 51-летняя мать после болезни ушла из дома в неизвестном направлении. Полицейские обследовали улицы, опросили односельчан и в итоге нашли пропавшую.
Напомним, красавица в форме исчезла и больше недели не выходит на связь: родные и товарищи по службе просят о помощи в поисках.
Как сообщала Politeka, на Киевщине почти месяц не могут найти Ивана Дмитриевича Борисенко 1957 года рождения.
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