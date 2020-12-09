У Києві побили народного депутата, у зв'язку з чим у столиці оголошено план "Перехоплення"

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Telegram-канал dtp.kiev.ua.

Так, з'явилась інформація, що у Голосіївському районі столиці побили нардепа.

"Київ. Постраждав нардеп. План "Перехоплення", Фольксваген Транспортер, AI5453CT, Голосіївський район, побили депутата", - йдеться в повідомленні.

Іншої інформації про подію наразі немає. Не повідомляється також, про якого саме нардепа йде мова, та за яких обставин сталося побиття, і наскільки серйозно постраждав народний обранець.

Раніше повідомлялось, що у Києві 65-річного музиканта і аранжувальника Олександра Дерев'янка безуспішно розшукували кілька тижнів поліція і волонтери.

4 грудня тіло Дерев'янка знайшли в гаражному кооперативі в Борисполі. На його тілі були виявлені сліди насильницької смерті. За попередніми даними, його труп вивезли за місто, щоб забетонувати в гаражі.

В ході розслідування правоохоронцям вдалося затримати двох підозрюваних і, як з'ясувалося, до злочину причетний ще один фігурант, який допомагав приховати тіло.

Нагадаємо, неадекват з "розочкою" влаштував переполох у столичній церкві, кадри:" погрожував позбавити життя...".