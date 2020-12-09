В Киеве избили народного депутата, в связи с чем в столице объявлен план "Перехват"

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Telegram-канал dtp.kiev.ua.

Так, появилась информация, что в Голосеевском районе столицы избили нардепа.

"Киев. Пострадал нардеп. План "Перехват", Фольксваген Транспортер, AI5453CT, Голосеевский район, избили депутата", - говорится в сообщении.

Другой информации о происшествии пока что нет. Не сообщается также, о каком именно нардепе идет речь, и при каких обстоятельствах произошло избиение, и насколько серьезно пострадал народный избранник.

Ранее сообщалось, что в Киеве 65-летнего музыканта и аранжировщика Александра Деревянко безуспешно разыскивали несколько недель полиция и волонтеры.

4 декабря тело Деревянко нашли в гаражном кооперативе в Борисполе. На его теле были обнаружены следы насильственной смерти. По предварительным данным, его труп вывезли за город, чтобы забетонировать в гараже.

В ходе расследования правоохранителям удалось задержать двух подозреваемых и, как выяснилось, к преступлению причастен еще один фигурант, который помогал скрыть тело.

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