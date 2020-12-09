В Киеве избили народного депутата, в связи с чем в столице объявлен план "Перехват"
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Telegram-канал dtp.kiev.ua.
Так, появилась информация, что в Голосеевском районе столицы избили нардепа.
"Киев. Пострадал нардеп. План "Перехват", Фольксваген Транспортер, AI5453CT, Голосеевский район, избили депутата", - говорится в сообщении.
Другой информации о происшествии пока что нет. Не сообщается также, о каком именно нардепе идет речь, и при каких обстоятельствах произошло избиение, и насколько серьезно пострадал народный избранник.
Оля Полякова не устояла перед голубоглазым и помолодевшим Андреем Данилко, кадры страсти: "Красавчик мой!"
Бывшая жена экс-динамовца Морозюка без штанов и комплексов завлекла в свою постель, фото: "Дзюба покинул чат"
Как выглядела и как выживала Тина Кароль без денег и славы, редкие кадры: "В 14 лет убежала из..."
Каменских без штанов и стыда дала жару на парковке: «Ого, ляхи»
Ранее сообщалось, что в Киеве 65-летнего музыканта и аранжировщика Александра Деревянко безуспешно разыскивали несколько недель полиция и волонтеры.
4 декабря тело Деревянко нашли в гаражном кооперативе в Борисполе. На его теле были обнаружены следы насильственной смерти. По предварительным данным, его труп вывезли за город, чтобы забетонировать в гараже.
В ходе расследования правоохранителям удалось задержать двух подозреваемых и, как выяснилось, к преступлению причастен еще один фигурант, который помогал скрыть тело.
Напомним, неадекват с "розочкой" устроил переполох в столичной церкви, кадры:" угрожал лишить жизни...".