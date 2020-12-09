Маленька йшла з життя в страшних муках

У Києві малюк помер через 35 днів після народження, і батьки звинувачують у цьому лікарів

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Znaj.ua.

Так, мати померлої дитини Ліда Косогова розповіла, що вони з чоловіком вирішили завести дитину і за відгуками знайшли елітний приватний пологовий будинок у Києві.

Вагітність протікала не дуже добре - спостерігалася підвищена активність плода, а у жінки почалися дивні виділення. Лікарі в клініці запевняли, що це - наслідки прийому ліків. На УЗД запевняли, що з плодом все нормально.

Однак після пологів ситуація змінилася - лікар повідомив, що сталося "вилиття меконіальних вод", а завідуюча одного з відділень пологового будинку додала, що у дитини був дистрес.

"Доктор сказала, що у нашого малятка був дистрес, їй була потрібна реанімація протягом 5 хвилин відразу після народження, тому що вона не дихала самостійно, і були поодинокі удари серця, і що є небезпека виникнення вогнищ загибелі кори головного мозку", - поділилася жінка.

Медики запевнили жінку, що зберегти функції мозок можливо, якщо провести гіпотермію: протягом трьох днів поступово охолоджувати тіло до температури в 33 градуси, а потім протягом того ж часу поступово нагрівати до нормальних 36,6 градусів.

Матері запропонували терміново підписати згоду на таку процедуру, однак це не допомогло, і дитині краще не ставало. Після цього дитину перевели в Охматдит.

Через місяць страждань дівчинка померла в "Центрі паліативної допомоги" при тому ж елітному пологовому будинку, де народжувала жінка.

Мати дитини розповіла, що муки немовля були нестерпні - з'явилися набряки, судоми, спазми, гнійні рани на ніжках.

"Я так плакала, просила, щоб вона вже полетіла на м'яку хмарку, щоб не мучилася...", - зізналася жінка.

Протягом тижня батьки спостерігали за стражданнями дитини і чекали на смерть.

За запевненнями лікарів, причиною загибелі дитини стало стиснення м'язів матки, яка нібито задушила малюка.

Тим часом мати померлого немовля переконана, що причиною стало крайове відшарування плаценти, яке лікарі пологового будинку просто прогавили. Жінка має намір домогтися покарання винних у смерті своєї дитини.

Жінка також підкреслила, що саме в цей пологовий будинок вона пішла не випадково - у її знайомих і друзів пологи там пройшли добре, і ніяких нарікань не було. Однак після трагедії, що трапилася, вона "зібрала" вже близько двох десятків історій, коли пологи проходили з тими чи іншими проблемами.

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