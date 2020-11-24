34-летнюю женщину-доктора, которая находится в положении, жестоко избили во время приема

Стало известно, что в Житомире семейного врача-женщину на приеме избил пациент, который ворвался в кабинет. Сейчас женщина в больнице с угрозой срыва беременности, сообщается в сюжете ТСН. (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

Это был обычный день приема, но тут в кабинет ворвался мужчина. Он сорвал маску с лица, начал плевать в врача, а потом стал наносить удары.

Терапевт пыталась защититься с помощью газового баллончика, но все равно получила травмы, у нее сотрясение мозга.

"Он кинул стул в медсестру, а потом схватил меня, начал тащить и кидал об пол повторно", - рассказала врач.

На женский крик и шум сразу прибежали медики из других кабинетов, но мужчина быстро убежал. Врачи вызвали полицию и правоохранительные органы поймали нападающего. Им оказался 50-летний местный житель. Как оказалось, он напал на семейного врача из-за того, что она не хотела подписывать с ним декларацию.

Сама терапевт подтверждает, что отказала этому пациенту в обслуживании из-за его неадекватности. Он несколько месяцев преследовал ее и угрожал убить.

После этого случая администрация медицинского учреждения решила установить камеры наблюдения, так как неадекватных пациентов становится все больше.

Напомним, эпидемиолог взмолился о помощи из-за вируса, в больницах не хватает медиков.

Как сообщала Politeka, измученный вирусом украинец предупредил о необычных симптомах болезни.

Также Politeka писала, что у женщины забрали кислород для другого пациента и она не выжила.