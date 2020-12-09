В Киеве малыш умер через 35 дней после рождения, и родители обвиняют в этом врачей

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Znaj.ua.

Так, мать умершего ребенка Лида Косогова рассказала, что они с мужем решили завести ребенка и по отзывам нашли элитный частный роддом в Киеве.

Беременность протекала не очень хорошо - наблюдалась повышенная активность плода, а у женщины начались странные выделения. Врачи в клинике уверяли, что это - последствия приема лекарств. На УЗИ уверяли, что с плодом все нормально.

Однако после родов врач уже заявил Лиде, что у нее произошло "излитие мекониальных вод". Заведующая одного из отделений роддома также добавила, что у ребенка был дистресс.

"Доктор сказала, что малышке нужна была реанимация в течение пяти минут сразу после рождения, потому что она не дышала самостоятельно, и были единичные удары сердца, и что есть опасность возникновения очагов гибели коры головного мозга", - поделилась женщина.

Медики заверили женщину, что сохранить функции мозга вполне возможно, если провести гипотермию: в течение трех дней постепенно охлаждать тело до температуры в 33 градуса, а затем в течение того же времени постепенно нагревать до нормальных 36,6 градусов.

Матери предложили срочно подписать согласие на такую процедуру, на что она согласилась, однако это не помогло, и ребенку лучше не становилось. После этого ребенка перевели в Охматдет.

Через месяц мучений девочка умерла. При том, по словам матери, происходило это при ужасных страданиях, и родители уже просто ждали, когда это закончится.

Мать ребенка рассказала, что мучения младенца были невыносимыми - появились отеки, судороги, спазмы, гнойные раны на ножках.

"Я так плакала, просила, чтобы она уже полетела на мягкое облачко, чтобы не мучилась...", - призналась женщина.

В течение недели родители наблюдали за страданиями ребенка и ждали смерти.

По заверениям врачей, причиной гибели ребенка стало сжатие мышц матки, которая якобы задушила малыша.

Между тем мать умершего младенца убеждена, что причиной стала краевая отслойка плаценты, которую врачи роддома просто прозевали. Женщина намерена добиться наказания виновных в смерти своего ребенка.

Женщина также подчеркнула, что именно в этот роддом она пошла не спроста - у ее знакомых и друзей роды там прошли хорошо, и никаких нареканий не было. Однако после случившейся трагедии она "собрала" уже около двух десятков историй, когда роды проходили с теми или иными проблемами.

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