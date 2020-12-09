Під Сумами місцеві жителі знайшли звалище використаних тестів на китайський вірус і тепер бояться епідеміологічної катастрофи

Про це повідомляє Politeka з посиланням на PavlovskyNews.

Так, у Старому селі, що на Сумщині, знайшли незаконне звалище медичних відходів - тестів на коронавірус. У зв'язку з такою неочікуваною та небезпечною знахідкою місцеві побоюються епідеміологічної катастрофи у своєму населеному пукнті.

За словами одного з місцевих жителів, село здало в оренду територію підприємцю, який передав її в суборенду сортуючій компанії. Спочатку там дійсно проводилася сортування пластику, як і передбачено, згідно з наявними документами. Однак вже наприкінці жовтня в це місце цілими фурами почали звозити медичні відходи. Серед відходів були шприці в крові, маски, коробки з-під хлору.

Звісно ж, жителі села висловили обурення тим, що відбувається у них "під носом". Після цього орендодавець все ж вирішив розірвати договір і кудись зник. Однак на території села і досі знаходиться величезна кількість небезпечного вантажу.

"Якщо в пробірках відходи, пов'язані з коронавірусом - це екологічна катастрофа місцевого значення", - поскаржився місцевий мешканець.

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