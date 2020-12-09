Под Сумами местные жители нашли свалку использованных тестов на китайский вирус и теперь боятся эпидемиологической катастрофы

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на PavlovskyNews.

Так, в Старом селе в Сумской области нашли незаконную свалку медицинских отходов - тестов на коронавирус. В связи с такой неожиданной и опасной находкой местные опасаются эпидемиологической катастрофы в своем населенном пукнте.

По словам одного из местных жителей, село сдало в аренду территорию предпринимателю, который передал ее в субаренду сортирующей компании. Сначала там действительно проводилась сортировка пластика, как и предусмотрено согласно имеющимся документам. Однако уже в конце октября в это место целыми фурами начали свозить медицинские отходы. Среди отходов были шприцы в крови, маски, коробки из-под хлора.

Конечно же, жители села выразили возмущение происходящим у них "под носом". После этого арендодатель все же решил расторгнуть договор и куда-то исчез. Однако на территории села до сих пор находится огромное количество опасного груза.

"Если в пробирках отходы, связанные с коронавирусом - это экологическая катастрофа местного значения", - пожаловался местный житель.

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