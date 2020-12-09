У Києві подорожчає проїзд у громадському транспорті

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Сегодня".

Так, зазначається, що вартість проїзду в київських маршрутках №442 і 442-д вже через декілька днів, з суботи 12 грудня, збільшиться на одну гривню.

За словами директора компанії перевізника Миколи Бацана, їм доводиться йти на такий крок, тому що у столиці останнім часом зменшився пасажиропотік.

Він також назвав підвищення вартості проїзду "стабілізацією".

"Для нас це не подорожчання, а стабілізація вартості проїзду. Ми тривалий час возили пасажирів за старою ціною - 7 гривень, навіть коли вартість проїзду в громадському транспорті столиці була піднята до восьми гривень. Зараз ситуація погіршилася, пасажиропотік різко зменшився. Ми змушені піти на такий крок", - розповів він.

Раніше повідомлялось, що в Києві розглядають можливість обмеження роботи громадського транспорту, в першу чергу - маршруток, для запобігання поширенню китайського вірусу в разі погіршення ситуації.

Начальник Головного управління столичної Держпродспоживслужби Олег Рубан заявив, що виходячи з ризиків поширення коронавірусу при недотриманні правил карантину, в першу чергу можуть обмежити роботу маршрутних таксі. Далі йдуть звичайні таксі, потім - наземний комунальний транспорт.

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