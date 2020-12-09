В Киеве подорожает проезд в общественном транспорте

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Сегодня".

Так, отмечается, что стоимость проезда в киевских маршрутках №442 и 442-д уже через несколько дней, с субботы 12 декабря, увеличится на одну гривну.

По словам директора компании перевозчика Николая Бацана, им приходится идти на такой шаг, потому что в столице в последнее время уменьшился пассажиропоток.

Он также назвал повышение стоимости проезда "стабилизацией".

"Для нас это не подорожание, а стабилизация стоимости проезда. Мы долгое время возили пассажиров по старой цене - 7 гривен, даже когда стоимость проезда в общественном транспорте столицы была поднята до восьми гривен. Сейчас ситуация ухудшилась, пассажиропоток резко уменьшился. Мы вынуждены пойти на такой шаг", - рассказал он.

Ранее сообщалось, что в Киеве рассматривают возможность ограничения работы общественного транспорта, в первую очередь - маршруток, для предотвращения распространения китайского вируса в случае ухудшения ситуации.

Начальник Главного управления столичной Госпродпотребслужбы Олег Рубан заявил, что исходя из рисков распространения коронавируса при несоблюдении правил карантина, в первую очередь могут ограничить работу маршрутных такси. Далее идут обычные такси, затем - наземный коммунальный транспорт.

Напомним, что харьковчан предупредили о жестком карантине на новогодние праздники.

Как писала Politeka, киевское метро готовится к жестким ограничениям, в подземке раскрыли детали.

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