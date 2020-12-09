В Україні збільшилася кількість хворих коронавірусом з важким перебігом хвороби

Так, важка ситуація склалася в Києві, де всі реанімації вже забиті "важкими" пацієнтами. Про це повідомила головний лікар Київської клінічної лікарні №4 Тетяна Мостепан в інтерв'ю "Главреду".

Крім того, вона додала, що тепер захворювання протікає набагато важче і віковий графік теж трохи змінився.

Лікар пояснила, що раніше це були виключно вікові люди, то сьогодні досить багато молодих. І хоча відсоток таких невеликий, але вони є і переносять хворобу досить складно.

За словами медика, лікарня зараз працює над збільшенням реанімаційних ліжок, в повному обсязі задіяні 20 місць.

"Ми готуємося збільшити реанімаційні ліжка до 30. Тому що якщо влітку реанімації були заповнені, але не були перевантажені, то вже протягом останніх місяців реанімації працюють в нелюдському режимі – дуже перевантажені", – уточнила Мостепан.

Вона додала, що в реанімації знаходяться вкрай важкі пацієнти, в лікарні діє централізована подача кисню - таких точок 92, всього ж в медустанові 197 кисневих точок.

Нагадаємо, що станом на ранок середи, 9 грудня, в Україні офіційно підтверджено 845 343 випадки коронавірусної інфекції. З них 12 585 – виявлено за минулу добу.

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