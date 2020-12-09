В Украине увеличилось количество больных коронавирусом с тяжелым течением болезни

Так, тяжелая ситуация сложилась в Киеве, где все реанимации уже забиты "тяжелыми" пациентами. Об этом сообщила главный врач Киевской клинической больницы №4 Татьяна Мостепан в интервью "Главреду".

Кроме того, она добавила, что теперь заболевание протекает намного тяжелее и возрастной график тоже немного изменился.

Врач пояснила, что раньше это были исключительно возрастные люди, то сегодня достаточно молодых. И хотя процент таких небольшой, но они есть и переносят болезнь довольно сложно.

По словам медика, больница сейчас работает над увеличением реанимационных коек, в полном объеме задействованы 20 мест.

"Мы готовимся увеличить реанимационные койки до 30. Потому что если летом реанимации были заполнены, но не были перегружены, то уже в течение последних месяцев реанимации работают в нечеловеческом режиме – очень перегружены", – уточнила Мостепан.

Она добавила, что в реанимации находятся крайне тяжелые пациенты, в больнице действует централизованная подача кислорода - таких точек 92, всего же в медучреждении 197 кислородных точек.

Напомним, что по состоянию на утро среды, 9 декабря, в Украине официально подтверждены 845 343 случая коронавирусной инфекции. Из них 12 585 – обнаружены за прошедшие сутки.

Напомним, китайский вирус погубил семью украинского депутата, двое детей остались сиротами.

Как сообщала Politeka, ситуация в украинских больницах ухудшается с каждым днем, врачи бессильны.

Также Politeka писала, что вирус в Украине все чаще поражает детей, названы последние жертвы.