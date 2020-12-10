У Києві з дитиною ледь не сталася біда - вона ходила по тонкому льоду, поки батько був зайнятий своїм телефоном

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Telegram-канал dtp.kiev.ua.

Так, у київському парку Перемоги зняли відео, як маленька дитина вибігла на замерзле озеро та ходить по льоду, хоча температура повітря для повноцінного замерзання водойми ще не така низька, як потрібно.

"Парк Перемоги, дитина ходить по льоду, по якому ще зарано ходити. З нею дорослий, напевно батько, і дивиться в телефон. Правильно, поки дитина маленька, можна встигнути зробити іншу", - йдеться у підписі до відео.

На опублікованих кадрах можна побачити чоловіка, який ходить по парку, не зводячи очей від телефону, а в цей час дитина спокійно ходить по льоду.

Раніше повідомлялось, що на Ірпінській трасі під Києвом машину занесло у кювет та перекинуло на дах через ожеледицю на дорозі. Відомо, що аварія сталася на дуже слизькій від дощу та холоду дорозі. Перевернулась машина Prado.

Зазначається, що через негоду на дорогах столиці наразі можна спостерігати безліч аварій, тому водіїв закликають бути обережними та дотримуватись всіх правил дорожнього руху.

Нагадаємо, у Києві помітили таємничий об'єкт, фото: "з'являється і зникає по всьому світу".

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