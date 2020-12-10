У Києві з'явився таємничий об'єкт, який породив навколо себе купу запитань, бо ніхто не знає про його призначення
Про це повідомляє Politeka з посиланням на vgorode.ua.
Так, дивний тригранний стовп був помічений на Замковій горі. При цьому схожі об'єкти з'являються і зникають по всій планеті протягом останніх декількох тижнів, з кінця листопада. Наразі невідомо, хто за цим стоїть, та що це за об'єкт.
Киянин Юрій Романенко опублікував у соцмережі фотографії загадкового тригранного металевого стовпа.
"Холостячка" Ксенія Мішина віддала своє серце симпатичному брюнету, фото: "єдиний чоловік, який її гідний"
Суддя "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво після крику відчаю опинився на лікарняному ліжку: "Спирт?"
Скандальна Фреймут показала рідкісні кадри з підрослим сином, якого зазвичай приховує: "У вітальні вранці..."
Не вдалося врятувати: 24 харків'янина пішли з життя до приїзду швидкої, моторошні деталі
Журналісти попросили київську владу прокоментувати новий об'єкт у столиці, однак і в КМДА ніхто не знає, як цей об'єкт з'явився в історичному місці.
Тим часом ЗМІ з усього світу повідомляють, що подібні моноліти з'являлися в США, Великобританії, Німеччини, Румунії. З часом об'єкти зникали так само загадково, як і з'являлися.
Навколо дивного перформансу вже починають споруджуватися різні конспірологічні і езотеричні теорії.
"Кажуть, що за цим стоїть Ілон Маск, Ще кажуть, що енергетика обеліска лікує від ковіда і змов", - написав киянин Юрій Романенко.
Також у коментарях написали про схожість загадкового об'єкта з монолітами з фільму "Космічна одіссея 2001 року".
Нагадаємо, мешканці багатоповерхівки в Харкові оригінально прикрасили будинок.
Як повідомляла Politeka, українці ополчилися проти новорічного локдауну, ситуація на межі.