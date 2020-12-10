Ніхто не знає, що це за стовп і для чого він потрібен

У Києві з'явився таємничий об'єкт, який породив навколо себе купу запитань, бо ніхто не знає про його призначення

Про це повідомляє Politeka з посиланням на vgorode.ua.

Так, дивний тригранний стовп був помічений на Замковій горі. При цьому схожі об'єкти з'являються і зникають по всій планеті протягом останніх декількох тижнів, з кінця листопада. Наразі невідомо, хто за цим стоїть, та що це за об'єкт.

Киянин Юрій Романенко опублікував у соцмережі фотографії загадкового тригранного металевого стовпа.

Журналісти попросили київську владу прокоментувати новий об'єкт у столиці, однак і в КМДА ніхто не знає, як цей об'єкт з'явився в історичному місці.

Тим часом ЗМІ з усього світу повідомляють, що подібні моноліти з'являлися в США, Великобританії, Німеччини, Румунії. З часом об'єкти зникали так само загадково, як і з'являлися.

Навколо дивного перформансу вже починають споруджуватися різні конспірологічні і езотеричні теорії.

"Кажуть, що за цим стоїть Ілон Маск, Ще кажуть, що енергетика обеліска лікує від ковіда і змов", - написав киянин Юрій Романенко.

Також у коментарях написали про схожість загадкового об'єкта з монолітами з фільму "Космічна одіссея 2001 року".

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