В Киеве появился таинственный объект, который породил вокруг себя кучу вопросов, потому что никто не знает о его происхождении
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на vgorode.ua.
Так, странный трехгранный столб был замечен на Замковой горе. При этом похожие объекты появляются и исчезают по всей планете в течение последних нескольких недель, с конца ноября. Пока что неизвестно, кто за этим стоит, и что это за объект.
Киевлянин Юрий Романенко опубликовал в соцсети фотографии загадочного трехгранного металлического столба.
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Журналисты попросили киевские власти прокомментировать новый объект в столице, однако и в КГГА никто не знает, как этот объект появился в историческом месте.
Между тем СМИ со всего мира сообщают, что подобные монолиты появлялись в США, Великобритании, Германии, Румынии. Со временем объекты исчезали так же загадочно, как и появлялись.
Вокруг странного перформанса уже начинают появляться различные конспирологические и эзотерические теории.
"Говорят, что за этим стоит Илон Маск, еще говорят, что энергетика обелиска лечит от ковида и заговоров", - написал киевлянин Юрий Романенко.
Также в комментариях написали о схожести загадочного объекта с монолитами из фильма "Космическая одиссея 2001 года".
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