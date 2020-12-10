Никто не знает, что это за столб и для чего он нужен

В Киеве появился таинственный объект, который породил вокруг себя кучу вопросов, потому что никто не знает о его происхождении

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на vgorode.ua.

Так, странный трехгранный столб был замечен на Замковой горе. При этом похожие объекты появляются и исчезают по всей планете в течение последних нескольких недель, с конца ноября. Пока что неизвестно, кто за этим стоит, и что это за объект.

Киевлянин Юрий Романенко опубликовал в соцсети фотографии загадочного трехгранного металлического столба.

Журналисты попросили киевские власти прокомментировать новый объект в столице, однако и в КГГА никто не знает, как этот объект появился в историческом месте.

Между тем СМИ со всего мира сообщают, что подобные монолиты появлялись в США, Великобритании, Германии, Румынии. Со временем объекты исчезали так же загадочно, как и появлялись.

Вокруг странного перформанса уже начинают появляться различные конспирологические и эзотерические теории.

"Говорят, что за этим стоит Илон Маск, еще говорят, что энергетика обелиска лечит от ковида и заговоров", - написал киевлянин Юрий Романенко.

Также в комментариях написали о схожести загадочного объекта с монолитами из фильма "Космическая одиссея 2001 года".

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