В Киеве с ребенком чуть ли не случилась беда - он ходил по тонкому льду, пока отец был занят своим телефоном

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Telegram-канал dtp.kiev.ua.

Так, в киевском парке Победы сняли видео, как маленький ребенок выбежал на замерзшее озеро и ходит по льду, хотя температура воздуха для полноценного замерзания водоема еще не такая низкая, как требуется.

"Парк Победы, ребенок ходит по льду, по которому еще рано ходить. С ним взрослый, наверное отец, и смотрит в телефон. Правильно, пока ребенок маленький, можно успеть сделать другого", - говорится в подписи к видео.

На опубликованных кадрах можно увидеть мужчину, который ходит по парку, не отрывая глаз от телефона, а в это время ребенок спокойно ходит по льду.

Ранее сообщалось, что на Ирпенской трассе под Киевом машину занесло в кювет и опрокинуло на крышу из-за гололеда на дороге. Известно, что авария произошла на очень скользкой от дождя и холода дороге. Перевернулась машина Prado.

Отмечается, что из-за непогоды на дорогах столицы сейчас можно наблюдать множество аварий, поэтому водителей призывают быть осторожными и соблюдать все правила дорожного движения.

Напомним, в Киеве заметили таинственный объект, фото: "появляется и исчезает по всему миру".

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