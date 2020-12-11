У Києві через складні погодні умови сталася смертельна ДТП

Про це повідомляє Politeka з посиланням на dtp.kiev.ua.

Так, повідомляється, що смертельна аварія сталася на вулиці Ентузіастів через те, що водій на ожеледиці не впорався з керуванням авто і в'їхав у дерево.

"Смертельна ДТП з постраждалими в Києві на вулиці Ентузіастів. Водій на ожеледі не впорався з керуванням, і автомобіль hyundai занесло в дерево. Одна людина загинула, постраждалих госпіталізували. На місці працюють рятувальники ДСНС, швидка допомога і поліція", - йдеться в повідомленні.

На опублікованих кадрах можна побачити, що машина врізалась в дерево, і її буквально розчавило.

Наразі немає інформації про вік та особу загиблого, а також не уточнюються дані про постраждалих та їхній стан.

"Будьте уважні і обережні. Дотримуйтесь зимового стилю їзди. Не виїжджайте без необхідності. Включайте фари. Уникайте непотрібних маневрів", - закликають киян.

Раніше повідомлялось, що на Ірпінській трасі машину занесло у кювет та перекинуло на дах через ожеледицю на дорозі. Відомо, що аварія сталася на дуже слизькій від дощу та холоду дорозі. Перевернулась машина Prado.

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