На дорогах багато ДТП

У Києві черезнегоду виникли колосальні проблеми з заторами на дорогах

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Українські новини".

Так, у четвер, 10 грудня, в Києві через несприятливу погодну ситуацію - дощ, який на дорогах моментально перетворюється в лід - утворилися величезні затори, які буквально паралізували столицю.

Сервіс Google Maps показує, що весь центр столиці наразі стоїть в заторах.

Особливо серйозні затори спостерігаються на бульварі Тараса Шевченка, бульварі Лесі Українки, вулиці Великій Васильківській і на проспекті Перемоги.

Також є пробки на проспекті Степана Бандери і по вулиці Олени Теліги в районі станції метро "Дорогожичі".

Великі затори є і на бульварі Дружби народів і на Голосіївському проспекті столиці.

Стоять у заторах також Столичне і Набережне шосе.

Крім того, на Подолі також не краща ситуація - зокрема, на Нижньому і Верхньому Валах, а також на вулиці Костянтинівській.

Раніше повідомлялось, що на четвер, 10 грудня, у столиці оголошується перший рівень небезпеки - жовтий.

Щоб уникнути травматизму та аварійних ситуацій, Департамент муніципальної безпеки закликає киян бути обережними під час пересування містом, а також рекомендує дотримуватися порад під час ожеледиці.

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