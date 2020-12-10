У Києві черезнегоду виникли колосальні проблеми з заторами на дорогах
Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Українські новини".
Так, у четвер, 10 грудня, в Києві через несприятливу погодну ситуацію - дощ, який на дорогах моментально перетворюється в лід - утворилися величезні затори, які буквально паралізували столицю.
Сервіс Google Maps показує, що весь центр столиці наразі стоїть в заторах.
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Особливо серйозні затори спостерігаються на бульварі Тараса Шевченка, бульварі Лесі Українки, вулиці Великій Васильківській і на проспекті Перемоги.
Також є пробки на проспекті Степана Бандери і по вулиці Олени Теліги в районі станції метро "Дорогожичі".
Великі затори є і на бульварі Дружби народів і на Голосіївському проспекті столиці.
Стоять у заторах також Столичне і Набережне шосе.
Крім того, на Подолі також не краща ситуація - зокрема, на Нижньому і Верхньому Валах, а також на вулиці Костянтинівській.
Раніше повідомлялось, що на четвер, 10 грудня, у столиці оголошується перший рівень небезпеки - жовтий.
Щоб уникнути травматизму та аварійних ситуацій, Департамент муніципальної безпеки закликає киян бути обережними під час пересування містом, а також рекомендує дотримуватися порад під час ожеледиці.
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