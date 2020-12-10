В Киеве из-за непогоды возникли колоссальные проблемы с пробками на дорогах
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Украинские новости".
Так, в четверг, 10 декабря, в Киеве из-за неблагоприятной погодной ситуации - дождя, который на дорогах моментально превращается в лед - образовались огромные пробки, которые буквально парализовали столицу.
Сервис Google Maps показывает, что весь центр столицы сейчас стоит в пробках.
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Особенно серьезные пробки наблюдаются на бульваре Тараса Шевченко, бульваре Леси Украинки, улице Большой Васильковской и на проспекте Победы.
Также есть пробки на проспекте Степана Бандеры и по улице Елены Телиги в районе станции метро "Дорогожичи".
Большие пробки есть и на бульваре Дружбы народов и на Голосеевском проспекте столицы.
Стоят в пробках также столичное и Набережное шоссе.
Кроме того, на Подоле также не лучше ситуация - в частности, на нижнем и Верхнем Валах, а также на улице Константиновской.
Также киевляне массово сообщают о многочисленных ДТП на дорогах столицы, так как асфальт сейчас очень скользкий, и машины буквально "уносит".
Ранее сообщалось, что на четверг, 10 декабря, из-за гололеда в столице объявляется первый уровень опасности - желтый.
Чтобы избежать травматизма и аварийных ситуаций, киевлян просят быть осторожными во время передвижения по городу, а также рекомендуют следовать советам во время гололеда.
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