В Киеве из-за сложных погодных условий произошло смертельное ДТП
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на dtp.kiev.ua.
Так, сообщается, что смертельная авария произошла на улице Энтузиастов из-за того, что водитель на гололедице не справился с управлением авто и въехал в дерево.
"Смертельное ДТП с пострадавшими в Киеве на улице Энтузиастов. Водитель на гололеде не справился с управлением, и автомобиль hyundai занесло в дерево. Один человек погиб, пострадавших госпитализировали. На месте работают спасатели ГСЧС, скорая помощь и полиция", - говорится в сообщении.
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На опубликованных кадрах можно увидеть, что машина врезалась в дерево, и ее буквально раздавило.
Пока нет информации о возрасте и личности погибшего, а также не уточняются данные о пострадавших и их состоянии.
"Будьте внимательны и осторожны. Придерживайтесь зимнего стиля езды. Не выезжайте без необходимости. Включайте фары. Избегайте ненужных маневров", - призывают киевлян.
Ранее сообщалось, что на Ирпенской трассе машину занесло в кювет и опрокинуло на крышу из-за гололеда на дороге. Известно, что авария произошла на очень скользкой от дождя и холода дороге. Перевернулась машина Prado.
Напомним, Киев "парализовало" из-за ледяного дождя и гололеда: вся столица стоит в пробках.
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