На Андріївському узвозі комунальників все ще не видно

Останніми днями негода у Києві серйозно ускладнює життя жителям та гостям столиці - зокрема, люди страждають від аномальної ожеледиці

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Telegram-канал "Политика страны".

Так, у Києві на знаменитому Андріївському узвозі через ожеледицю люди взагалі не можуть пройти - вони ковзають і падають. Намагаючись втриматись на ногах, люди хапаються за паркани, віконні підвіконня, стіни будинків.

При цьому зазначається, що комунальників тут теж немає. На опублікованих кадрах можна побачити, як люди самі собі "розчищують" шлях від льоду.

Повідомляється, що в цій місцевості заблоковано і рух автотранспорту.

На Андріївському узвозі через ожеледицю вже сталася ДТП. Автомобіль BMW хотів проїхати вгору до Андріївської церкви, але його занесло і він врізався в припаркований автомобіль.

Раніше повідомлялось, що у Києві смертельна аварія сталася на вулиці Ентузіастів через те, що водій на ожеледиці не впорався з керуванням авто і в'їхав у дерево. Одна людина загинула, постраждалих госпіталізували. На місці працюють рятувальники ДСНС, швидка допомога і поліція.

Нагадаємо, Київ "паралізувало" через крижаний дощ та ожеледицю: вся столиця стоїть у заторах.

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