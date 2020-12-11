На Андреевском спуске коммунальщиков все еще не видно

В последние дни непогода в Киеве серьезно осложняет жизнь жителям и гостям столицы - в частности, люди страдают от аномальной гололедицы

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Telegram-канал "Политика страны".

Так, в Киеве на знаменитом Андреевском спуске из-за гололеда люди вообще не могут пройти - они скользят и падают. Пытаясь удержаться на ногах, люди хватаются за заборы, оконные подоконники, стены домов.

При этом отмечается, что коммунальщиков здесь тоже нет. На опубликованных кадрах можно увидеть, как люди сами себе "расчищают" путь ото льда.

Сообщается, что в этой местности заблокировано и движение автотранспорта.

На Андреевском спуске из-за гололеда уже произошло ДТП. Автомобиль BMW хотел проехать вверх к Андреевской церкви, но его занесло и он врезался в припаркованный автомобиль.

Ранее сообщалось, что в Киеве смертельная авария произошла на улице Энтузиастов из-за того, что водитель на гололедице не справился с управлением авто и въехал в дерево. Один человек погиб, пострадавших госпитализировали. На месте работают спасатели ГСЧС, скорая помощь и полиция.

Напомним, Киев "парализовало" из-за ледяного дождя и гололеда: вся столица стоит в пробках.

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