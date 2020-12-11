Протягом минулої доби, 10 грудня, через аномальну ожеледицю у Києві зазнали травм безліч людей

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Українську правду".

Так, протягом четверга у Києві 163 людини травмувалися через ожеледицю, яка утворилась під вечір внаслідок крижаного дощу.

За словами керівника пресслужби Департаменту охорони здоров'я КМДА Наталії Вишневської, серед травмованих було 13 дітей.

"Станом на ранок статистики ще немає, але за минулу добу травмувалися 150 дорослих і 13 дітей. Частина з них госпіталізовані", - розповіла вона.

Вона також наголосила, що це перший випадок таких масових звернень до травмпунктів з початку холодів – досі звернень через складні погодні умови не фіксували.

Раніше повідомлялось, що у Києві на знаменитому Андріївському узвозі через ожеледицю люди взагалі не можуть пройти - вони ковзають і падають. Намагаючись втриматись на ногах, люди хапаються за паркани, віконні підвіконня, стіни будинків. При цьому комунальників тут теж немає. На опублікованих кадрах можна побачити, як люди самі собі "розчищують" шлях від льоду.

Під час ожеледиці українцям рекомендують пересуватись з особливою обережністю - не кваплячись та не тримаючи руки в кишенях.

Нагадаємо, Київ "паралізувало" через крижаний дощ та ожеледицю: вся столиця стоїть у заторах.

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