За прошедшие сутки, 10 декабря, из-за аномального гололеда в Киеве получили травмы множество людей

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Украинскую правду".

Так, в течение четверга в Киеве 163 человека травмировались из-за гололеда, который образовался под вечер в результате ледяного дождя.

По словам руководителя пресс-службы Департамента здравоохранения КГГА Натальи Вишневской, среди травмированных было 13 детей.

"По состоянию на утро статистики еще нет, но за минувшие сутки травмировались 150 взрослых и 13 детей. Часть из них госпитализированы", - рассказала она.

Она также подчеркнула, что это первый случай таких многочисленных обращений с начала холодов в столице – до сих пор из-за сложных погодных условий не фиксировали люди не обращались в больницы с травмами.

Ранее сообщалось, что в Киеве на знаменитом Андреевском спуске из-за гололеда люди вообще не могут пройти - они скользят и падают. Пытаясь удержаться на ногах, люди хватаются за заборы, оконные подоконники, стены домов. При этом очевидцы утверждают, что коммунальщиков здесь тоже нет, и никто не позаботился о том, чтобы тротуары и дороги были не такими опасными для хождения.

Во время гололеда украинцам рекомендуют передвигаться с особой осторожностью, не торопясь и не держа руки в карманах. Это необходимо для того, чтобы удерживать равновесие. При этом желательно при ходьбе размахивать руками в такт.

Напомним, Киев "парализовало" из-за ледяного дождя и гололеда: вся столица стоит в пробках.

Как сообщала Politeka, штормовой ветер ворвется в Украину, синоптик поделилась неожиданным прогнозом: "до +12 и...".

Также Politeka писала, что магнитные бури ударят по украинцам в декабре, Названы опасные даты.