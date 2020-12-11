З початку 2021 року київські школярі перейдуть на дистанційне навчання

Як передає Politeka, про це сказав мер столиці Віталій Кличко під час традиційного онлайн-брифінгу.

Так, мер Києва зазначив, що наступний рік школи міста розпочнуть з навчання в дистанційному режимі, а всі уроки будуть показувати по телевізору.

Кличко наголосив, що київські школи з 25 грудня по 11 січня перебуватимуть на зимових канікулах, а коли вийдуть з них, то школи розпочнуть навчання в дистанційному режимі. Депаратамент освіти вже розробив план навчання в режимі онлайн.

Якщо уряд ухвалить рішення про продовження карантину, то навчання, за словами Кличка, продовжиться в дистанційному режимі.

При цьому очікується, що дитячі садки будуть працювати у звичайному режимі.

Раніше повідомлялось, що з 1 січня 2021 року учнів, які проживають в двох кілометрах від школи або далі, зобов'язані будуть доставляти до навчального закладу на спеціальному транспорті. Також, згідно з новим регламентом, всі працівники навчальних закладів повинні будуть проходити профілактичний медичний огляд. Без відповідної довідки їх не допустять до роботи із дітьми. Також в МОЗ заборонили орендувати шкільні приміщення для будь-яких неосвітніх цілей.

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