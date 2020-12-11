С начала 2021 года киевские школьники перейдут на дистанционное обучение
Как передает Politeka, об этом сказал мэр столицы Виталий Кличко во время традиционного онлайн-брифинга.
Так, мэр Киева отметил, что следующий год школы города начнут с обучения в дистанционном режиме, а все уроки будут показывать по телевизору.
Кличко подчеркнул, что киевские школы с 25 декабря по 11 января будут находиться на зимних каникулах, а когда выйдут с них, то школы начнут обучение в дистанционном режиме. Департамент образования уже разработал план обучения в режиме онлайн.
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Если правительство примет решение о продлении карантина, то обучение, по словам Кличко, продолжится в дистанционном режиме.
При этом ожидается, что детские сады будут работать в обычном режиме.
Ранее сообщалось, что с 1 января 2021 года учащихся, проживающих в двух километрах от школы или дальше, обязаны будут доставлять в учебное заведение на специальном транспорте. Также, согласно новому регламенту, все работники учебных заведений должны будут проходить профилактический медицинский осмотр. Без соответствующей справки их не допустят к работе с детьми. Также в МОЗ запретили арендовать школьные помещения для любых неосвещенных целей.
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