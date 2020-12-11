Волонтер і блогер Наталія Юсупова висловилася про "крижаний колапс" у Києві

Як передає Politeka.net, емоціями від пережитого вона поділилася на своїй сторінці в Facebook.

"У дворі льодовиковий період. Центр Києва. Комунальні служби?? Ні, не чули. Мешканці самі розбивають лід і посипають. Не те що люди, собаки падають", - поділилася волонтер.

За її словами, щороку у нас в країні повторюється одна і та ж історія.

"Бережіть себе. Держава знову не готова, що взимку раптом з'являється ожеледь", - підсумувала Юсупова.

У коментарях під постом українці погодилися зі словами волонтера, а деякі навіть поділилися своїми історіями, як вони пережили ранок 11 грудня в столиці.

"Несподівано настала зима і несподівано ожеледиця", "Вчора був колапс !!! Ок, ну можна ж було подивитися на прогноз і спрогнозувати, що буде на ранок !!!! Гей !!!! Комунальні служби !!! За ніч треба було все посипати і створити умови для людей, щоб сьогодні лікарні не були забиті людьми з травмами !!!! Реагувати треба швидко, а не через місяць", "несподівано прийшла зима)) ...ну і інші сезони у нас теж приходять несподівано", - писали українці в мережі.

Відзначимо, що в останні дні Негода в Києві серйозно ускладнює життя жителям і гостям столиці - зокрема, люди страждають від аномальної ожеледиці.

Нагадаємо, Київ "паралізувало" через крижаний дощ та ожеледицю: вся столиця стоїть у заторах.

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