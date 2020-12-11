Волонтер и блогер Наталья Юсупова высказалась о "ледяном коллапсе" в Киеве
Как передает Politeka.net, эмоциями от пережитого она поделилась на своей страничке в Facebook.
"Во дворе ледниковый период. Центр Киева. Коммунальные службы?? Нет, не слышали. Жильцы сами разбивают лёд и посыпают. Не то что люди, собаки падают", - поделилась волонтер.
По ее словам, каждый год у нас в стране повторяется одна и та же история.
"Берегите себя. Государство снова не готово, что зимой вдруг появляется гололёд", - подытожила Юсупова.
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В комментариях под постом украинцы согласились со словами волонтера, а некоторые даже поделились своими историями, как они пережили утро 11 декабря в столице.
"Неожиданно наступила зима и неожиданно гололедица", "Вчера был коллапс !!! Ок, ну можно же было посмотреть на прогноз и спрогнозировать, что будет на утро !!!! Эй !!!! Коммунальные службы !!! За ночь надо было все посыпать и создать условия для людей, чтобы сегодня больницы не были забиты людьми с травмами !!!! Реагировать надо быстро, а не через месяц", "Неожиданно пришла зима)) ...ну и остальные сезоны у нас тоже приходят неожиданно", - писали украинцы в сети.
Отметим, что в последние дни непогода в Киеве серьезно осложняет жизнь жителям и гостям столицы - в частности, люди страдают от аномальной гололедицы.
Напомним, Киев "парализовало" из-за ледяного дождя и гололеда: вся столица стоит в пробках.
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