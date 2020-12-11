У Києві через складні погодні умови літаки не можуть приземлитися в аеропортах "Жуляни" і "Бориспіль"

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу "Борисполя" в Facebook.

Так, через ожеледицю на злітно-посадочних смугах столичних аеропортів "Бориспіль" і "Жуляни" деякі рейси не приземлилися в Україні, а повернулисяназад у свої точки вильоту.

"У зв'язку зі складними погодними умовами в Міжнародному аеропорту "Бориспіль "деякі рейси здійснили посадку в резервних аеропортах або прийняли рішення повернутися в аеропорти вильоту", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, літак із Мінська, який повинен був приземлитися в "Борисполі", повернувся назад у Білорусь.

Прес-секретар аеропорту "Київ" Галина Богданенко в коментарі українським журналістам розповіла, що зчеплення зі злітно-посадковою смугою не дозволяє літакам ані сідати, ані злітати.

"Один рейс повернувся до Вільнюса. Він вилетів, але повернувся, не став в Україну летіти. А другий рейс скасували в Дортмунд з Києва", - проінформувала вона.

У "Борисполі" також повідомили, що в аеропорту постійно здійснюють обробку перону, руліжних доріжок та злітно-посадкової смуги. Для цього задіяно 15 одиниць техніки, щоб забезпечити належні умови зльоту та посадки.

Як відомо, останні дві доби в Києві спостерігається аномальна ожеледиця, через що на дорогах столиці відбувається безліч ДТП, в тому числі і смертельних, а пішоходи масово травмуються, падаючи на слизькій землі. Людей закликають переміщатися по вулиці з особливою обережністю і радять ходити на трохи зігнутих ногах, а також не тримати руки в кишенях. Щоб утримувати рівновагу, рекомендується розмахувати руками в такт ходьбі.

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