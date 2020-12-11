В Киеве из-за сложных погодных условий самолеты не могут приземлиться в аэропортах "Жуляны" и "Борисполь"

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу "Борисполя" в Facebook.

Так, из-за гололеда на взлетно-посадочных полосах аэропортов "Борисполь" и "Жуляны" некоторые рейсы не приземлились в Украине, вернувшись в свои точки вылета.

"В связи со сложными погодными условиями в Международном аэропорту "Борисполь" некоторые рейсы совершили посадку в резервных аэропортах или приняли решение вернуться в аэропорты вылета", - говорится в сообщении.

В частности, самолет из Минска, который должен был приземлиться в "Борисполе", вернулся обратно на территорию Беларуси.

Проблемы с посадкой объясняются тем, что сцепление со взлетно-посадочной полосой в условиях такого аномального гололеда не позволяет самолетам ни садиться, ни взлетать. Из-за этого один рейс уже вернулся в Вильнюс, а еще один отменили - в Дортмунд из Киева.

В "Борисполе" сообщили, что в аэропорту активно обрабатывают перроны, рулежные дорожки и взлетно-посадочные полосы. Для этого задействовано 15 единиц техники, чтобы обеспечить надлежащие условия взлета и посадки.

Как известно, последние двое суток в Киеве наблюдается аномальный гололед, из-за чего на дорогах столицы происходит множество ДТП, в том числе и смертельных, а пешеходы массово травмируются, падая на скользкой земле. Так, за вчерашний день в травмпнкты столицы обратилось 150 взрослых и 13 детей. Все они получили травмы из-за гололеда на улице. Людей призывают перемещаться по улице с особой осторожностью и советуют ходить на немного согнутых ногах, а также не держать руки в карманах. Чтобы удерживать равновесие, рекомендуется размахивать руками в такт ходьбе.

Напомним, Киев "парализовало" из-за ледяного дождя и гололеда: вся столица стоит в пробках.

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