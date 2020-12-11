Київські школярі в умовах аномальної ожеледиці на дорогах та тротуарах вимушені йти зі школи, тримаючись за паркани та бувально повзаючи по землі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Київ оперативний".

Так, у мережі з'явилось відео, на якому можна побачити, як діти йдуть зі школи, притримуючись за паркан, а багато хто пересувається взагалі поповзом.

"Оце так дітлахи мають йти зі школи..." - йдеться у підписі до відео.

На опублікованому відео можна помітити, що тротуар, по якому діти повертаються зі школи, знаходиться під нахилом, що ще більше ускладнює завдання дітям. При цьому комунальники, вочевидь, територію біля навчального закладу нічим не обробляли.

Раніше повідомлялось, що протягом четверга, 10 грудня, у Києві 163 людини травмувалися через ожеледицю, яка утворилась під вечір внаслідок крижаного дощу. При цьому серед травмованих було 13 дітей. Деяким з травмованих була необхідна шпиталізація. У КМДА розповіли, що це перший випадок таких масових звернень до травмпунктів з початку холодів – досі звернень через складні погодні умови не фіксували. Також у столиці налічується все більше ДТП через ожеледицю.

Нагадаємо, Київ "паралізувало" через крижаний дощ та ожеледицю: вся столиця стоїть у заторах.

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