Киевские школьники в условиях аномального гололеда на дорогах и тротуарах вынуждены идти домой с уроков, держась за заборы и бувально ползая по земле

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Киев Оперативный".

Так, в сети появилось видео, на котором можно пронаблюдать, как дети идут из школы, придерживаясь за забор, а много кто передвигается вообще ползком.

"Вот так дети должны идти из школы..." - говорится в подписи к видео.

На опубликованном видео можно заметить, что тротуар, по которому дети возвращаются из школы, находится под наклоном, что еще больше усложняет задачу детям. При этом коммунальщики, очевидно, территорию возле учебного заведения ничем не обрабатывали.

Ранее сообщалось, что в течение четверга, 10 декабря, в Киеве 163 человека травмировались из-за гололеда, который образовался под вечер в результате ледяного дождя. При этом среди травмированных было 13 детей. Некоторым из травмированных была необходима госпитализация. В КГГА рассказали, что это первый случай таких массовых обращений в травмпункты с начала холодов – до сих пор обращений из-за сложных погодных условий не фиксировали. Также в столице насчитывается все больше ДТП из-за гололеда.

Напомним, Киев "парализовало" из-за ледяного дождя и гололеда: вся столица стоит в пробках.

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