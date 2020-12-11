У Києві динаміка захворюваності на коронавірус не йде на спад, однак є і позитивні новини - за минулу добу було зафіксовано найбільшу кількість одужань

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Telegram-канал мера столиці Віталія Кличка.

Так, повідомляється, що останніми днями, на жаль, збільшується кількість хворих на ковід. За минулу добу, 10 грудня, у столиці виявили ще 1880 інфікованих.

Також Кличко зазначив, що 26 людей за добу померли. Усього за період пандемії в столиці було зафіксовано 1551 летальний випадок від COVID-19.

Загальне число підтверджених випадків захворювання на сьогодні у Києві досягло вже 88 317.

Також відомо, що за добу хворобу підтвердили у 61 медика. Є серед захворілих і діти - діагноз підтвердили 173 хлопчикам і дівчатам віком до 17 років.

До лікарень Києві протягом 10 грудня госпіталізували 104 пацієнтів. Інші перебувають на самоізоляції та лікуються в себе вдома під контролем лікарів.

"Одужали за добу найбільше киян за весь період пандемії - 922 людини. Усього коронавірус подолали 27 769 мешканців столиці", - написав Кличко.

За даними мера столиці, заповненість лікарень пацієнтами з ковідом на сьогоднішній день складає майже 48%.

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