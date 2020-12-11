В Киеве динамика заболеваемости на коронавирусом не идет на спад, однако есть и положительные новости - за минувшие сутки было зафиксировано наибольшее количество выздоровлений
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Telegram-канал мэра столицы Виталия Кличко.
Так, сообщается, что в последние дни, к сожалению, увеличивается количество больных ковидом. За минувшие сутки, 10 декабря, в столице обнаружили еще 1880 инфицированных.
Также Кличко отметил, что 26 человек за сутки умерли. Всего за период пандемии в столице было зафиксировано 1551 летальный случай от COVID-19.
Общее число потвержденных случаев заболевания на сегодня в Киеве достигло уже 88 317.
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Также известно, что за сутки болезнь подтвердили у 61 медика. Есть среди заболевших и дети - диагноз подтвердили 173 мальчикам и девочкам в возрасте до 17 лет.
В больницы Киеве в течение 10 декабря госпитализировали 104 пациентов. Остальные находятся на самоизоляции и лечатся у себя дома под контролем врачей.
"Выздоровели за сутки больше всего киевлян за весь период пандемии - 922 человека. Всего коронавирус преодолели 27 769 жителей столицы", - написал Кличко.
По данным мэра столицы, заполненность больниц пациентами с ковидом на сегодняшний день составляет почти 48%.
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