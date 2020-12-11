Винахідливі кияни знайшли спосіб, як отримати якийсь позитив від аномальної ожеледиці у столиці

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Telegram-канал KIEVMAP.

Так, у мережі з'явилось відео, як тротуар, вкритий льодом, у Києві використовують як ковзанку.

При цьому таке фігурне катання виглядає особливо ефектно за рахунок того, що свої таланти демонструє людина у костюмі динозавтра.

Відомо, що креативні розваги влаштували в Оболонському районі столиці.

"На Оболоні своя атмосфера", - йдеться в повідомленні.

На відео "динозавтр" кружляє по тротуару поміж багатоповерхівок. При цьому на відео наклали тематичну різдвяну музику, за рахунок чого композиція виглядає особливо атмосферною та кумедною.

Раніше повідомлялось, що протягом четверга, 10 грудня, у Києві 163 людини травмувалися через ожеледицю, яка утворилась під вечір внаслідок крижаного дощу. При цьому серед травмованих було 13 дітей. Деяким з травмованих була необхідна шпиталізація. У КМДА розповіли, що це перший випадок таких масових звернень до травмпунктів з початку холодів – досі звернень через складні погодні умови не фіксували. Також у столиці налічується все більше ДТП через ожеледицю.

Нагадаємо, Київ "паралізувало" через крижаний дощ та ожеледицю: вся столиця стоїть у заторах.

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