Изобретательные киевляне нашли способ, как получить какой-то позитив от аномальной гололедицы в столице

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Telegram-канал KIEVMAP.

Так, в сети появилось видео, как тротуар, покрытый льдом, в Киеве используют в качестве катка.

При этом такое фигурное катание выглядит особенно эффектно за счет того, что свои таланты демонстрирует человек в костюме динозавтра.

Известно, что креативные развлечения устроили в Оболонском районе столицы.

"На Оболони своя атмосфера", - говорится в сообщении.

На видео "динозавтр" кружит по тротуару между многоэтажками. При этом на видео наложили тематическую рождественскую музыку, за счет чего композиция выглядит особенно атмосферной и забавной.

Ранее сообщалось, что в течение четверга, 10 декабря, в Киеве 163 человека травмировались из-за гололеда, который образовался под вечер в результате ледяного дождя. При этом среди травмированных было 13 детей. Некоторым из травмированных была необходима госпитализация. В КГГА рассказали, что это первый случай таких массовых обращений в травмпункты с начала холодов – до сих пор обращений из-за сложных погодных условий не фиксировали. Также в столице насчитывается все больше ДТП из-за гололеда.

Напомним, Киев "парализовало" из-за ледяного дождя и гололеда: вся столица стоит в пробках.

Как сообщала Politeka, штормовой ветер ворвется в Украину, синоптик поделилась неожиданным прогнозом: "до +12 и...".

Также Politeka писала, что магнитные бури ударят по украинцам в декабре, Названы опасные даты.