У Києві дві станції метро закрито на вхід та вихід через повідомлення про замінування

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу КМДА.

Так, зазначається, що у Києві станції метро "Хрещатик", "Майдан Незалежності" та пересадку зачинено на вхід та вихід.

"Надійшов анонімний дзвінок про мінування! Інформація про відкриття станції буде опублікована одразу після завершення перевірки", - йдеться в повідомленні.

Перед цим у КМДА повідомляли, що станції "Хрещатик" і "Майдан Незалежності" зачинено тільки на вхід, а пересадочний вузол працює у звичайному режимі.

"Працює лише вихід зі станції "Хрещатик" на вулиці Городецького та Інститутську", - повідомляли у КМДА.

Раніше повідомлялось, що після посилення карантину метро в Києві може кардинально змінити свою роботу.

Офіційних повідомлень про нові вимоги в метро Києва поки не отримували, але при цьому там визнали, що знають про розгляд урядом кількох ймовірних сценаріїв посилення карантину.

Заступник начальника Київського метрополітену Наталія Макогон зазначила, що до розпорядження "зверху" метро буде працювати як зазвичай.

Тим часом глава Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан розповів, що після прийняття рішення про посилення карантину влада буде вирішувати, що саме буде працювати – наземний транспорт або метро. Що стосується метро, то він може працювати за графіком.

Нагадаємо, сотні киян поплатилися за порушення карантину вихідного дня.

Як повідомляла Politeka, у Раді зробили важливу заяву щодо карантину.

Також Politeka писала, що Степанов зробив важливу заяву про роботу транспорту.