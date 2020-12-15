В Киеве две станции метро закрыты на вход и выход из-за сообщения о заминировании

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Так, отмечается, что в Киеве станции метро "Крещатик", "Майдан Незалежности" и пересадка закрыты на вход и выход.

"Поступил анонимный звонок о минировании! Информация об открытии станции будет опубликована сразу после завершения проверки", - говорится в сообщении.

Перед этим в КГГА сообщали, что станции "Крещатик" и "Майдан Незалежности" закрыты только на вход, а пересадочный узел работает в обычном режиме.

"Работает только выход со станции "Крещатик" на улице Городецкого и Институтскую", - сообщали в КГГА.

Ранее сообщалось, что после усиления карантина метро в Киеве может кардинально изменить свою работу.

Официальных сообщений о новых требованиях в метро Киева пока не получали, но при этом там признали, что знают о рассмотрении правительством нескольких вероятных сценариев ужесточения карантина.

Заместитель начальника Киевского метрополитена Наталья Макогон отметила, что до распоряжения "сверху" метро будет работать как обычно.

Между тем глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан рассказал, что после принятия решения об усилении карантина власти будут решать, что именно будет работать – наземный транспорт или метро. Что касается метро, то он может работать по графику.

Напомним, сотни киевлян поплатились за нарушение карантина выходного дня.

Как сообщала Politeka, в Раде сделали важное заявление по карантину.

Также Politeka писала, что Степанов сделал важное заявление о работе транспорта.