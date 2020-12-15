У столичному метро можна спостерігати аномальне скупчення людей через закриття двох станцій

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Київ оперативний".

Так, на "Палаці спорту" через закриття станції "Майдан Незалежності" люди буквально стоять одне на одному. Звісно, про жодні карантинні обмеження та дотримання соціальної дистанції тут говорити не варто.

"Так як Майдан Незалежності закрито на вхід і вихід через мінування - дуже багато людей скупчилося на іншій пересадочній станції - "Палац Спорту", - йдеться в повідомленні.

Не ліпша ситуація зараз і на станції "Площа Льва Толстого".

Також кияни в коментарях до відео показали, що відбувається на станції "Золоті Ворота". Там ситуація не краща - люди ледь просуваються через надмірне скупчення.

Як відомо, у Києві у зв'язку із повідомленням про замінування станції метро "Хрещатик", "Майдан Незалежності" та пересадку було зачинено на вхід та вихід.

"Надійшов анонімний дзвінок про мінування! Інформація про відкриття станції буде опублікована одразу після завершення перевірки", - йдеться в повідомленні КМДА.

Перед цим у КМДА повідомляли, що станції "Хрещатик" і "Майдан Незалежності" зачинено тільки на вхід, а пересадочний вузол ще працював у звичайному режимі.

Нагадаємо, сотні киян поплатилися за порушення карантину вихідного дня.

Як повідомляла Politeka, у Раді зробили важливу заяву щодо карантину.

Також Politeka писала, що Степанов зробив важливу заяву про роботу транспорту.