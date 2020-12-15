В столичном метро можно наблюдать аномальное скопление людей из-за закрытия двух станций

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Киев Оперативный".

Так, на "Дворце спорта" из-за закрытия станции "Майдан Незалежности" люди буквально стоят друг на друге. Конечно, ни о каких карантинных ограничениях и соблюдении социальной дистанции здесь говорить не стоит.

"Так как Майдан Независимости закрыт на вход и выход из-за минирования - очень много людей скопилось на другой пересадочной станции - "Дворец спорта", - говорится в сообщении.

Не лучше ситуация сейчас и на станции "Площадь Льва Толстого".

Также киевляне в комментариях к видео показали, что происходит на станции "Золотые Ворота". Там ситуация не лучше - люди едва продвигаются из-за чрезмерного скопления.

Как известно, в Киеве в связи с сообщением о минировании станции метро "Крещатик", "Майдан Незалежности" и пересадка была закрыта на вход и выход.

"Поступил анонимный звонок о минировании! Информация об открытии станции будет опубликована сразу после завершения проверки", - говорится в сообщении КГГА.

Перед этим в КГГА сообщали, что станции "Крещатик" и "Майдан Незалежности" закрыты только на вход, а пересадочный узел еще работал в обычном режиме.

Напомним, сотни киевлян поплатились за нарушение карантина выходного дня.

Как сообщала Politeka, в Раде сделали важное заявление по карантину.

Также Politeka писала, что Степанов сделал важное заявление о работе транспорта.