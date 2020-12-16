Мер Києва Віталій Кличко надав роз'яснення з приводу роботи громадського транспорту у столиці під час локдауну

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу КМДА.

Так, мер Києва розповів про те, як працюватиме громадський транспорт в столиці під час майбутнього посилення карантину в період з 8 по 24 січня.

Зокрема, за словами Кличка, громадський транспорт в Києві продовжить свою роботу в звичному режимі, однак буде діяти "ліміт" на кількість пасажирів.

"Громадський транспорт столиці працюватиме. Обмеження в наземному транспорті, в тому числі, в маршрутних таксі, будуть стосуватися кількості пасажирів. Їх можна перевозити в кількості місць для сидіння", - розповів він.

Він також підкреслив, що проводилися дослідження, результати яких свідчать про те, що близько 30% заражень вірусом відбуваються саме в громадському транспорті.

Що ж стосується метро, воно під час локдауну буде працювати в штатному режимі.

Також Кличко запевнив, що весь транспорт у Києві щодня дезінфікують.

"Хочу також зазначити, що весь комунальний транспорт щодня проходить процедуру дезінфекції. І кожен день на маршрути міста виходять понад 500 автобусів, 328 тролейбусів та 266 трамваїв", - сказав мер столиці.

На тлі цього Кличко закликав усіх дотримуватися правил щодо обмеження на перевезення пасажирів у маршрутках, а також нагадав про важливість носіння маски в громадських місцях.

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