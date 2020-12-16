Мэр Киева Виталий Кличко дал разъяснения по поводу работы общественного транспорта в столице во время локдауна

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Так, мэр Киева рассказал о том, как будет работать общественный транспорт в столице во время предстоящего усиления карантина в период с 8 по 24 января.

В частности, по словам Кличко, общественный транспорт в Киеве продолжит свою работу в привычном режиме, однако будет действовать "лимит" на количество пассажиров.

"Общественный транспорт столицы будет работать. Ограничения в наземном транспорте, в том числе, в маршрутных такси, будут касаться количества пассажиров. Их можно перевозить в количестве мест для сидения", - рассказал он.

Что же касается метро, оно во время локдауна будет работать в штатном режиме.

Также Кличко заверил, что весь транспорт в Киеве ежедневно дезинфицируют.

"Хочу также отметить, что весь коммунальный транспорт ежедневно проходит процедуру дезинфекции", - сказал мэр столицы.

Он также подчеркнул, что проводились исследования, результаты которых свидетельствуют о том, что около 30% заражений вирусом происходят именно в общественном транспорте.

На фоне этого Кличко призвал всех соблюдать правила касательно ограничения на перевозку пассажиров в маршрутках, а также напомнил о важности ношения маски в общественных местах, чем в последнее время довольно часто принебрегают как водители, так и пассажиры, на фоне чего в маршрутках регулярно происходят скандалы, а порой доходит и до рукоприкладства.

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