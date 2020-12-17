У Києві динаміка захворюваності на коронавірус трохи пішла на спад - за добу у столиці було зафіксовано на 346 випадків зараження менше, ніж день тому

Про це повідомляє Politeka з посиланням на дані сайту РНБО.

Так, за минулу добу, 16 грудня, коронавірусом у Києві заразилися 1512 осіб, що на 346 менше, ніж за день до цього.

У Київській області зафіксували 626 нових заражених. Всього в столиці інфіковані вже 96 672 особи, а в області підтвреджено 50 666 випадків захворювання.

Померли від COVID-19 у Києві всього 1662 людини. За минулу добу зафіксовано 31 летальний випадок. Вилікувалися від коронавірусу за весь час пандемії 30 773 пацієнти (за добу - 876). Продовжують боротися з вірусом 64 237 хворих.

Також мер столиці Віталій Кличко повідомив, що до лікарень столиці госпіталізували 106 пацієнтів. Інші хворі перебувають на самоізоляції, під контролем лікарів.

"Будьте обережними! Не нехтуйте своїм здоров‘ям. Дотримуйтеся елементарних правил! Бережіть себе та тих, хто поруч", - закликав Кличко.

Раніше повідомлялось, що Кличко розповів про те, як працюватиме громадський транспорт в столиці під час майбутнього посилення карантину в період з 8 по 24 січня.

За словами мера столиці, громадський транспорт в Києві продовжить свою роботу в звичному режимі, однак буде діяти "ліміт" на кількість пасажирів - їх має бути не більше, ніж сидячих місць.

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