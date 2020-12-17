В Киеве динамика заболеваемости коронавирусом немного пошла на спад - за сутки в столице было зафиксировано 346 случаев заражения меньше, чем день назад

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на данные сайта СНБО.

Так, за минувшие сутки, 16 декабря, коронавирусом в Киеве заразились 1512 человек, что на 346 меньше, чем за день до этого.

В Киевской области зафиксировали 626 новых зараженных. Всего в столице инфицированы уже 96 672 человека, а в области подтверждено 50 666 случаев заболевания.

Умерли от COVID-19 в Киеве всего 1662 человека. За минувшие сутки зафиксирован 31 летальный случай. Вылечились от коронавируса за все время пандемии 30 773 пациента (за сутки - 876). Продолжают бороться с вирусом 64 237 больных.

Также мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что в больницы столицы госпитализировали 106 пациентов. Другие больные находятся на самоизоляции, под контролем врачей.

"Будьте осторожны! Не пренебрегайте своим здоровьем. Придерживайтесь элементарных правил! Берегите себя и тех, кто рядом", - призвал Кличко.

Ранее сообщалось, что Кличко рассказал о том, как будет работать общественный транспорт в столице во время предстоящего усиления карантина в период с 8 по 24 января.

По словам мэра столицы, общественный транспорт в Киеве продолжит свою работу в обычном режиме, однако будет действовать "лимит" на количество пассажиров - их должно быть не больше, чем сидячих мест.

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