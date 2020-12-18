У Києві за добу підтвердилось 1658 нових випадків зараження коронавірусом

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу мера столиці Віталія Кличка.

Таким чином, динаміка зараження у столиці знову пішла вгору - вчора повідомлялось про 1512 випадків, що на 146 менше, ніж сьогодні.

Також Кличко повідомив, що померли від коронавірусу за добу 17 людей. Усього за період пандемії в столиці було зафіксовано 1679 летальних випадків від COVID-19.

Станом на п'ятницю, 18 грудня, підтверджених випадків захворювання у Києві налічується вже 98 330.

Зокрема, захворіли 895 жінок, 657 чоловіків та 106 дітей.

Також Кличко повідомив, що за добу захворіли 66 медиків.

До лікарень протягом доби госпіталізували 113 пацієнтів. Інші перебувають на самоізоляції та лікуються вдома під контролем лікарів.

Одужали за добу 442 людини. Усього коронавірус подолали 31 215 мешканців столиці.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому (453), Дніпровському (275) та в Деснянському (196) районах столиці.

Раніше повідомлялось, що Кличко розповів про те, як працюватиме громадський транспорт в столиці під час майбутнього посилення карантину в період з 8 по 24 січня. Зокрема, за його словами, у маршрутках можна буде перевозити не більше пасажирів, ніж кількість сидячих місць у салоні.

Нагадаємо, нові терміни тотального локдауну, глава МОЗ Степанов оголосив важливу дату

Як повідомляла Politeka, масочний режим вирішили посилити, озвучені нові правила