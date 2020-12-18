В Киеве за сутки подтвердилось 1658 новых случаев заражения коронавирусом

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу мэра столицы Виталия Кличко.

Таким образом, динамика заражения в столице снова пошла вверх - вчера сообщалось о 1512 случаях, что на 146 меньше, чем сегодня.

Также Кличко сообщил, что умерли от коронавируса за сутки 17 человек. Всего за период пандемии в столице было зафиксировано 1679 летальных исходов от COVID-19.

По состоянию на пятницу, 18 декабря, подтвержденных случаев заболевания в Киеве насчитывается уже 98 330.

В частности, заболели 895 женщин, 657 мужчин и 106 детей.

Также Кличко сообщил, что за сутки заболели 66 медиков.

В больницы в течение суток госпитализировали 113 пациентов. Другие находятся на самоизоляции и лечатся дома под контролем врачей.

Выздоровели за сутки 442 человека. Всего коронавирус преодолели 31 215 жителей столицы.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком (453), Днепровском (275) и в Деснянском (196) районах столицы.

Ранее сообщалось, что Кличко рассказал о том, как будет работать общественный транспорт в столице во время предстоящего усиления карантина в период с 8 по 24 января. В частности, по его словам, в маршрутках можно будет перевозить не больше пассажиров, чем количество сидячих мест в салоне.

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