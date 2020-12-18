Завтра, 19 грудня, у Києві відбудеться урочисте відкриття головної ялинки країни на Софійській площі
Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу КМДА.
Так, завтра, у День Святого Миколая, о 19.00 "загориться" новорічна ялинка.
Зазначається, що головна ялинка країни височітиме на Софійській площі, а головна ялинка Києва – біля Арки дружби народів. Центральна ялинка Подолу стоятиме на Контрактовій площі.
У КМДА наголосили, що на всіх новорічних локаціях буде контроль за дотриманням карантинних правил. Зокрема, відвідувачів просять відповідально поставитись до встановлених вимог – дотримуватись соціальної дистанції та носити захисну маску.
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Для уникнення скупчення людей новорічний маршрут має цілих сім локацій: Софійська площа, Арка дружби народів, пішохідно-велосипедний міст, парк "Володимирська гірка", Алея художників, Андріївський узвіз та Контрактова площа.
Також повідомляєтьсЯ, що цьогоріч в умовах карантину святкування проходитиме без концертів та фуд-кортів - на локаціях будуть тільки сувеніри та гарячі напої. Втім, місцева влада обіцяє, що маршрут матиме безліч інших цікавинок: світлові артінсталяції, фотозони, атракціони, гірки, ковзанки тощо.
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