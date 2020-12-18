Будут только сувениры и...

Завтра, 19 декабря, в Киеве состоится торжественное открытие главной елки страны на Софийской площади

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Так, завтра, в День Святого Николая, в 19.00 "загорится" новогодняя елка.

Отмечается, что главная елка страны будет возвышаться на Софийской площади, а главная елка Киева – возле Арки Дружбы народов. Центральная елка Подола будет стоять на Контрактовой площади.

В КГГА отметили, что на всех новогодних локациях будет контроль за соблюдением карантинных правил. В частности, посетителей просят ответственно отнестись к установленным требованиям - соблюдать социальную дистанцию и носить защитную маску.

В этом году в условиях карантина празднование будет проходить без концертов и фуд-кортов - на локациях будут только сувениры и горячие напитки. Впрочем, местные власти обещают, что маршрут будет иметь множество других интересностей: световые артинсталляции, фотозоны, аттракционы, горки, катки и тому подобное.

Как известно, в этом году главная елка страны на Софийской площади очутилась в центре громкого скандала, так как изначально ее "нарядили" в шляпу, которая многим украинцам показалась странной и неуместной для Нового года и Рождества. В итоге верхушку заменили традиционной звездой, что "влетело в копеечку" - на это потратили 75 тысяч грн.

Напомним, "Традиции влетели в копеечку": сколько стоила Киеву замена шляпы на звезду на главной елке страны.

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