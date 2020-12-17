У Києві на головній ялинці країни, встановленій на Софійській площі, капелюх, що викликав масу критики серед людей, замінили на традиційну зірку
Про це повідомляє Politeka з посиланням на KIEVMAP.
Так, у мережі з'явились фото, на яких можна побачити, що верхівку новорічної ялинки прикрашають великою зіркою.
Відомо, що висота зірки - цілих чотири метри. Її закріпили на дереві за допомогою крану.
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Також зазначається, що заміна капелюха на зірку обійшлася бюджету столиці в 75 тисяч гривень.
"Зазвездилась. На головну ялинку країни замість горезвісного капелюха вже встигли повісити класичну Віфлеємську зірку, висота якої склала 4 метри. Традиції влетіли місту в копієчку: на її установку витратили 75 тисяч гривень. +75 до новорічного настрою", - йдеться в повідомленні.
Раніше повідомлялось, що 13 грудня на Софійській площі демонтували з ялинки капелюха, який активно критикували кияни. Капелюх викликав у людей різні асоціації - від відьом до Гарі Поттера. В будь-якому разі, нічого новорічного у цьому атрибуті кияни не побачили. Організатори свята на Софійській площі в Києві відзначили, що замість нього на верхівці в день відкриття, на свято Миколая, засяє чарівна зірка.
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